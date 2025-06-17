17 Июня 2025
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Чиновница Урая подозревается в получении взятки за выдачу субсидии на приют для собак

Начальник управления администрации Урая Наталья Емшанова подозревается в получении взятки в 660 тыс. рублей за беспрепятственную выдачу субсидии на приют для собак, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.

Ведомство провело проверку соблюдения требований бюджетного законодательства. По итогам проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ о получении взятки в крупном размере.

В феврале 2024 года из бюджета города была выдана субсидия на содержание приюта для собак в размере 6,6 млн руб. Сообщается, что Емшанова была ответственна за организацию выплаты субсидии и контроля за ее целевым расходованием. Она получила взятку за беспрепятственное получение указанной субсидии, а также приемку отчетных документов в дальнейшем.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения в отношении указанного должностного лица возбуждено уголовное дело. Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой.

Теги: взятка, субсидия, приют для собак, чиновница, уголовное дело


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