Песков: Россия не видит желания Израиля обращаться к посредникам

Кремль не видит желания Израиля обращаться к посредникам и в целом урегулировать конфликт с Ираном мирным путем. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В настоящий момент мы видим нежелание как минимум со стороны Израиля обращаться к каким-либо посредническим услугам и вообще выходить на мирный трек урегулирования. Это то, что мы констатируем", - приводит слова Пескова ТАСС.

13 июня президент России Владимир Путин переговорил по телефону с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Путин подчеркнул, что Россия осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение устава ООН и международного права. В разговоре с Нетаньяху акцентирована важность возврата к переговорам и разрешения всех вопросов, касающихся иранской ядерной программы, исключительно политико-дипломатическими средствами, а также выражена готовность оказать посреднические услуги с тем, чтобы не допустить дальнейшей эскалации напряженности.