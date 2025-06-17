В Тюменской области во всех дневных школах есть советники директора по воспитанию

В Тюменской области во всех дневных школах есть советники директора по воспитанию, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Ранее регион стал участником пилотного проекта.

Президент России Владимир Путин по итогам заседания наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" поручил ввести во всех школах страны должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Поручение было дано правительству РФ и региональным властям.

Цель инициативы - сформировать единую воспитательную среду. Бюджетные ассигнования на это должны быть предусмотрены при подготовке проектов бюджетов на ближайшие три года и на последующие годы.

Доклад необходимо представить до 1 октября 2025 года, а далее - ежегодно.

В инфоцентре сообщили, что Тюменская область стала одним из первых среди 10 регионов-участников пилотного проекта "Навигаторы детства", в рамках которого с 2021 года во всех дневных школах введены ставки советников, а с 2022 года, по инициативе департамента образования и науки Тюменской области, должность советника была введена во всех колледжах и техникумах региона.