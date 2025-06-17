17 Июня 2025
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Мантуров: Renault может не вернуться на российский рынок, даже если захочет

Российские власти считают, что при сохранении текущей позиции французский автоконцерн Renault не сможет воспользоваться опционом на обратный выкуп своих активов после возвращения на российский рынок, заявил первый вице-премьер правительства РФ Денис Мантуров.

Он назвал действия Renault недружественными, этот момент будет учтен при возвращении компании на отечественный рынок.

Мантуров напомнил, что при подписании договора о выходе Renault из капитала "АвтоВАЗа" и "Автофрамоса" была заложена опция возвращения в течение шести лет. "Пока все идет к тому, что они делали и делают для того, чтобы этот опцион не иметь возможности к реализации", - сказал Мантуров в интервью РБК ТВ.

По словам Мантурова, французы прервали все поставки и не оказывали никакого содействия "АвтоВАЗу". "Компания Renault в целом поставляет технику (Украине), и мы это знаем и видим. А когда уже из таких публичных источников происходят заявления, ну, мы этот критерий точно будем учитывать", — ответил он на сообщения о планах Renault наладить на территории Украины производство беспилотников.

Также Мантуров прокомментировал слухи о том, что Hyundai и Toyota могут в обозримом будущем вернуться на российский рынок. По словам министра, эти компании не обращались к властям по вопросу возвращения.

Напомним, ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил приравнять логотип автоконцерна Renault к фашистской символике, в случае начала производства БПЛА на Украине. О возможности начала такого производства сообщила радиостанция Franceinfo со ссылкой на источники.

Теги: Денис Мантуров, Renault


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