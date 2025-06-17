В Талице арестовали семейную пару, продававшую галлюциногенные конфеты

В Талице семейная пара предстанет перед судом за выращивание галлюциногенных грибов и их продажу в виде сладостей. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

По версии следствия, в апреле 2022 года пара подыскала методику выращивания в домашних условиях плодовых тел грибов, содержащих наркотическое средство - псилоцин. После этого было приобретено спецоборудование для его выращивания прямо в квартире. Затем супруги высушивали и добавляли в растопленный ошоколад, из которого делали конфеты. Свою продукцию они упаковывали в подарочные коробки с надписью "От всей души" и продавали наркопотребителям через созданный ими магазин в Telegram.

Вскоре схема вскрылась и в июле 2024 года "кондитеров" задержали, а накануне предъявили обвинение по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ "Незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, совершенный группой лиц по предварительному сговору", п. "б" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ "Незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере", п. "в" ч. 2 ст. 231 УПК РФ "Незаконное культивирование наркосодержащих растений в особо крупном размере" и ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере".

В арендованной квартире обвиняемых было изъято более 6 кг грибов, а также научная литература по их выращиванию. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Талицкий районный суд Свердловской области. До суда супруги проведут время под стражей.