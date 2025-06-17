17 Июня 2025
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Общество Курская область
Фото: government.ru

Тысячи военных строителей КНДР восстановят Курскую область

В Курскую область России прибудут военные строители из КНДР. Они займутся восстановлением региона.

"Вторая часть (содействия от КНДР) – дивизия строителей, это две бригады военных. 5 тыс. человек, объединенных в одну дивизию военных строителей, которые будут заниматься восстановлением Курской области", - приводит РИА Новости слова секретаря Совбеза России Сергея Шойгу, сказанные журналистам.

Ранее КНДР официально подтвердила отправку войск в РФ в соответствии с договором о стратегическом партнерстве. Ким Чен Ын пообещал вскоре возвести в Пхеньяне монумент боевой славы, чтобы почтить память павших бойцов в знак вечной памяти от Родины и народа.

26 апреля начальник генерального штаба армии России Валерий Герасимов доложил верховному главнокомандующему Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от солдат ВСУ. По словам Путина, авантюра киевского режима полностью провалилась, а понесенные противником огромные потери, в том числе и среди наиболее боеспособных, подготовленных и оснащенных, в том числе западными образцами техники, сил ВСУ, а это штурмовые подразделения, спецназ, безусловно, отразятся на всей линии боевого соприкосновения.

Теги: Сергей Шойгу, КНДР, Курская область


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