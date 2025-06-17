17 Июня 2025
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Армия и ВПК Вологодская область
Фото: t.me/filimonov_official

В Вологодской области начался отбор финалистов проекта «Герои Русского Севера»

Оргкомитет и общественный совет  проекта "Герои русского Севера"  приступили к обсуждению итогов отборочных испытаний.

«Герои Русского Севера» — это не просто кадровый проект, а настоящий социальный лифт и возможность для наших лучших людей — бойцов Специальной военной операции встать у руля перемен, в том числе в органах госуправления и реальном секторе экономики. Всего получили более 330 заявок на участие в проекте. Уже состоялись анкетирование, тестирование, а на заключительный этап — собеседование вышли 152 человека. Теперь экспертам предстоит выбрать 35 финалистов, которые пройдут образовательную программу по развитию управленческих компетенций. Отмечу, что каждому герою, вне зависимости от прохождения в финал, будет оказана помощь в трудоустройстве», — сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Обучение финалистов стартует уже с 30 июня и будет состоять из четырех модулей: государственное управление, региональное и муниципальное управление, экономика и современные технологии. Наставниками выступят эксперты-практики, преподавательский состав Президентской академии, действующие руководители органов исполнительной, законодательной власти — от федерального до регионального уровня. 

Завершившие успешно курс обучения участники программы получат диплом о профессиональной переподготовке государственного образца и гарантированное трудоустройство. Также финалисты смогут продолжить работу с наставниками в формате стажировок — это позволит погрузиться в социальную и экономическую специфику региона и научиться применять свои знания и навыки в гражданской профессии.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Напомним, по поручению Губернатора в Вологодской области разработан комплексный подход к поддержке участников Специальной военной операции и членов их семей, включающий как помощь в трудоустройстве, так и региональные льготы и компенсации. Всего в регионе действует более 40 мер поддержки военнослужащих и их близких в тылу. На их реализацию Правительство области направило уже более шести миллиардов рублей. Подробную информацию о мерах поддержки участников СВО и их семей можно получить по телефону «горячей линии» — 122 или по ссылке.

Теги: георгий филимонов, герои русского севера, финалисты, обучение, диплом


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