В Вологодской области начался отбор финалистов проекта «Герои Русского Севера»

Оргкомитет и общественный совет проекта "Герои русского Севера" приступили к обсуждению итогов отборочных испытаний.

«Герои Русского Севера» — это не просто кадровый проект, а настоящий социальный лифт и возможность для наших лучших людей — бойцов Специальной военной операции встать у руля перемен, в том числе в органах госуправления и реальном секторе экономики. Всего получили более 330 заявок на участие в проекте. Уже состоялись анкетирование, тестирование, а на заключительный этап — собеседование вышли 152 человека. Теперь экспертам предстоит выбрать 35 финалистов, которые пройдут образовательную программу по развитию управленческих компетенций. Отмечу, что каждому герою, вне зависимости от прохождения в финал, будет оказана помощь в трудоустройстве», — сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Обучение финалистов стартует уже с 30 июня и будет состоять из четырех модулей: государственное управление, региональное и муниципальное управление, экономика и современные технологии. Наставниками выступят эксперты-практики, преподавательский состав Президентской академии, действующие руководители органов исполнительной, законодательной власти — от федерального до регионального уровня.

Завершившие успешно курс обучения участники программы получат диплом о профессиональной переподготовке государственного образца и гарантированное трудоустройство. Также финалисты смогут продолжить работу с наставниками в формате стажировок — это позволит погрузиться в социальную и экономическую специфику региона и научиться применять свои знания и навыки в гражданской профессии.

Напомним, по поручению Губернатора в Вологодской области разработан комплексный подход к поддержке участников Специальной военной операции и членов их семей, включающий как помощь в трудоустройстве, так и региональные льготы и компенсации. Всего в регионе действует более 40 мер поддержки военнослужащих и их близких в тылу. На их реализацию Правительство области направило уже более шести миллиардов рублей. Подробную информацию о мерах поддержки участников СВО и их семей можно получить по телефону «горячей линии» — 122 или по ссылке.