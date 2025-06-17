Михалков не верит в "извинения" артистов, критиковавших власти

Режиссер Никита Михалков заявил, что не верит в "извинения" артистов, которые после начала СВО критиковали российские власти и/или уехали за границу, а сейчас хотят вернуться к активной карьере в РФ и выступают с заявлениями в поддержку властей. Он привел в пример актрису Ирину Горбачеву, которая, по его мнению, "сначала исполнила гопака", а потом стала рассказывать "пронзительные истории". "Это результат не прозрения, а бытовых неудобств", - сказал журналистам Михалков. Он добавил, что считает нужным запретить уехавшим артистам получать деньги за "работу здесь".

При этом Михалков готов сделать исключение для певицы Дианы Арбениной. "Арбенина один из тех случаев, которые я могу понять. Это характер вспыльчивый, взрывной. Наговорила чего-то в 2014 году. Она действительно поняла, что жизни кроме здесь у нее нет. Я уважаю ее, это не кривление душой", - сказал режиссер.

Он также раскритиковал премию "Оскар". "В картине должно быть это, это и это, тогда тебя возьмут на "Оскар" и фестивали. Там перестали судить художественное кино, там судят позицию. Поэтому мы организовали премию "Бриллиантовая бабочка", на которую могут быть представлены только фильмы, соответствующие нравственным ценностям", - сообщил Михалков.