Из-за обвала скалы под Туапсе задержано движение десяти поездов

На черноморском побережье Краснодарского края из-за обвала скалы, вызванного сильными ливнями, временно приостановили движение поездов. Об этом говорится в сообщении Северо-Кавказской железной дороги.

Инцидент произошел 17 июня в 04:19 на перегоне между Туапсе и Шепси. К 05:47 движение поездов было полностью восстановлено.

Уточняется, что в результате инцидента были задержаны десять пассажирских поездов.

На Кубани сохраняется неблагоприятная погодная обстановка. 16 июня сильный ливень накрыл Сочи, вызвав перебои с электричеством. По данным местного оперштаба, на курорте за ночь выпало большое количество осадков. Упало восемь деревьев, на дорогах наблюдались кратковременные подтопления. Пляжи в Сочи и на федеральной территории Сириус закрыты.