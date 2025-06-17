Никита Михалков призвал уволить некоторых губернаторов

Режиссер Никита Михалков, которого впервые пригласили выступить в Госдуму, расхвалил президента России, но при этом раскритиковал (впрочем, довольно мягко, без имен) региональную власть в стране.

"Я понял суть нашего президента. Он сказал мне как-то: "Кем я был и кто я стал. Неужели господь это сделал для того, чтобы я доел то, что не успели съесть другие?" Это говорит о том, с чем этот человек пришел руководить такой огромной страной. Но ему надо помогать. Надо, чтобы колхозник и рабочий не ждали прямой линии с президентом. Есть люди, назначенные решать вопросы в своем регионе. И некоторые из них не должны занимать эти должности", - сказал Михалков.

Он добавил, что сейчас, по его мнению, "в мире есть только два человека, с которыми можно серьезно общаться": "Это наш президент и председатель [КНР] товарищ Си Цзиньпин. Единственный мужчина в Европе была Ангела Меркель, а сейчас – даже не буду комментировать".