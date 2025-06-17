КСИР Ирана подтвердил информацию об ударе по штаб-квартире "Моссада"

Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) нанесли удар по зданию военной разведки Израиля и штаб-квартире "Моссада". Об этом говорится в заявлении КСИР, передает ТАСС.

Утром 17 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о новом запуске ракет из Ирана. Позже появились сообщения о взрывах в Тель-Авиве.

Иранское агентство Tasnim публикует видео, на котором показан густой дым в районе штаб-квартиры.

Кроме того, как сообщило Минобороны исламской республики, Иран в ходе удара во вторник по Израилю применил новейшую ракету, которую израильские военные не смогли отследить до ее попадания по цели.