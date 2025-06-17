17 Июня 2025
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Михалков напомнил депутатам Госдумы, что "парламент – не место для дискуссий"

Режиссер Никита Михалков напомнил депутатам Госдумы фразу про парламент, ставшую мемом. Ее много лет назад во время спора с депутатом Еленой Драпеко сказал на тот момент спикер палаты Борис Грызлов ("Единая Россия").

"Парламент – не место для дискуссий, фраза, сказанная Борисом Грызловым, стала мемом. Не знаю, действует ли это "правило" сейчас. Если брякну не то, то простите, я не политик. Но желание быть комфортным привело к тому, что мы сегодня имеем", - заметил режиссер, начиная выступление перед депутатами. Он пришел прочитать лекцию о духовно-нравственных ценностях.

Михалков затронул некоторые законодательные инициативы, которые сейчас Госдума обсуждает или рассматривает. Например, ограничение на использование иностранных языков и латиницы в вывесках и названиях компаний.

"Если иностранца с закрытыми глазами привезти в центр любого Города России, там ему глаза открыть, то он не поймет, где он, потому что 90% вывесок написано английскими словами. Нужно воевать нашим великим русским языком. Есть прекрасные аналоги англицизмов в русском языке. Нужно принять закон, запрещающий такое широкое использование иностранных языков. Это вызовет огромную волну негодования, но надо быть неудобными, перетерпеть это. Народ, который стесняется своей религии и культуры, у него нет перспективы, он пуст. Он может стать добычей для порабощения. Это важно внедрять и осознавать", - сказал Михалков.

Также режиссер недоволен уровнем пропаганды в российском обществе.

"Сегодня то, что происходит на Донбассе, объединяет людей. Восемь лет назад бомбили русских на востоке Украины, уже тогда все было понятно, что произошло и почему. Но почему же сейчас мы находимся в каком-то промежуточном состоянии?

Те, кто сегодня проливает кровь на передовой, вернутся и зададут вопросы. И общество должно на них ответить. Это ощущение того, что ничего особенного не происходит. Точечная пропаганда и освещение есть, но это надо понимать нутром. Быть неприхотливыми. Салюты на праздники в больших городах раньше обозначали не День города, а только День Победы – надо это понимать", - заключил Михалков.

 

Теги: никита михалков, госдума


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