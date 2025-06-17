В Ишиме открыли памятник участникам специальной военной операции

В Ишиме открыли памятник участникам специальной военной операции, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Торжественное событие состоялось в рамках празднования Дня города Ишима. Монумент установлен в сквере "Майский".

В открытии памятника приняли участие представители органов власти, администрации, силовых ведомств, депутаты, участники СВО и простые жители города.

Как отметил депутат Тюменской областной думы Виктор Рейн, место уже стало точкой притяжения – для тех, кто помнит, кто переживает, кто благодарен.

"Знаменательно, что именно в год 80-летия Победы, в Год Героев здесь, в Ишиме, появилось еще одно святое место. Место, куда можно прийти, поклониться. Это не первый памятник участникам СВО в Тюменской области – подобные монументы уже установлены в Омутинском районе, в Нижней Тавде. Но каждый из них по-своему особенный, потому что в каждом – боль и гордость конкретного места, конкретных людей", - заявил Виктор Рейн.

На создание памятника в виде бойца со знаменем Победы ушло 60 дней. Памятник весит одну тонну, отлит из бронзы, сообщает администрация города Ишима. Это не первый памятник участникам СВО в Тюменской области – подобные монументы уже установлены в Омутинском районе, в Нижней Тавде.