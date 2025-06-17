Арестович*: Украина должна очиститься от бандеровщины

Бывший советник Зеленского Алексей Арестович* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заговорил о том, что Украина должна быть переучреждена как государство, а бандеровская идеология осуждена и запрещена.

"Нужно этот яд выдавливать каждый день, ростки этой бандеровщины и петлюровщины. Каждый день выпалывать, отделять чистую Украину от гнилой Украины... Или Украина, или вот эти все "зиги" и прочие "хайли". Если Украина это из себя не выдавит, она будет уничтожена", – сказал Арестович.

В последний год он изменил свою риторику на прямо противоположную тому, что говорил ранее. Так, он сказал, что не хочет, "чтобы одни русские убивали других русских, даже если они называются россиянами и украинцами". Также заявил, что киевский режим сделал "ставку на расчеловечивание и на ненависть".

"Страну за три с половиной года превратили в дерьмо, в мешок с дерьмом, и ходят по ней мешки с дерьмом, абсолютно подлые, аморальные, фальшивые, сгнившие изнутри", – считает бывший советник Зеленского.

Напомним, в 2023 году Арестович рассорился с Зеленским и покинул Украину, где на него позже завели два уголовных дела, а недавно Зеленский ввел против него санкции.