Михалков призвал "исправить" суды и вернуть смертную казнь

Режиссер Никита Михалков высказался за снятие моратория на смертную казнь. Для этого он предлагает "поправить" деятельность судов, поскольку есть опасения, что текущая судебная система может быть коррумпированной и зависимой, она может принимать роковые несправедливые решения.

Также Михалков во время выступления в Госдуме хоть и выступил за возвращение смертной казни, но отметил, что знает о позиции патриарха Кирилла и президента России Владимира Путина по этой теме.

"Не смею спорить по поводу смертной казни ни с президентом, ни с патриархом, знаю их позицию. Но вот все говорят: такие суды у нас плохие, будут невинные осуждены. Может, тогда проще заняться судами, чтобы они не брали взяток, принимали правильные решения, чем делать несчастными сотни людей? Смертная казнь – это возможность дать понять человеку, что с ним будет, если он злодеяние совершит", – заявил режиссер.