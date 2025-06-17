17 Июня 2025
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Никита Михалков впервые выступил в Госдуме

Режиссера Никиту Михалкова сегодня пригласили выступить с Госдумой на тему традиционных ценностей. Спикер палаты Вячеслав Володин отметил, что народный артист РСФСР впервые за 32 года существования Госдумы выступает в ней и "очень волнуется".

Перед выступлением Михалков представил депутатам небольшое видеоэссе. Оно началось с некомплиментарных цитат русских писателей и поэтов "о русофобах и либералах".

Затем он привел высказывания людей либеральных взглядов. Михалков отметил, что среди высказывающихся нет ни космонавтов, ни ученых, ни крестьян.

Далее Михалков процитировал Анатолия Чубайса, который оправдывал приватизацию борьбой с коммунизмом. Режиссер перечислил ничтожные суммы, за которые были распроданы гиганты советской промышленности.

Затем режиссер перешел на Ельцин-центр.

"Кто является апологетом этого музея [Ельцин-центра]? Кто поддерживает его существование?" – задался вопросом Михалков.

Он посетовал, что Ельцин-центр не получается признать иноагентом. "Он защищен, ежедневно сотни детей приходят туда и им рассказывают о "страшной стране России", которую "спас" только Ельцин", - сказал Михалков.

Также Михалков затронул тему демографии. Он считает, что виной всему слишком либеральный закон об абортах в России. "Мы сами приняли эти законы и сами их реализовали", - говорит режиссер.

Наконец, режиссер пришел к выводу, что в советское время люди объединялись "в социум, делающий одно дело": поднимали целину, строили БАМ, а потом "ничего этого не стало".

Он считает, что современные партии не могут объединить народ, поскольку "у них разные программы". "В такой ситуации объединить людей может только вера", - заключил Никита Михалков.

Теги: никита михалков, госдума


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