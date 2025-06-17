Украинские боевики нанесли ракетный удар по Донецку, погибли люди

Утром 17 июня около 10 часов утра украинские войска нанесли ракетный удар по Ленинскому району Донецка. Прогремело около десяти мощных взрывов. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, получили ранения 14 мирных жителей.

В результате обстрела разрушен жилой дом, повреждены коммунальные предприятия. Мэр города Алексей Кулемзин признал, что "разрушения достаточно значительные". По предварительным данным, обстрел произведен из РСЗО Himars. В соцсетях сообщается о пяти погибших.

На днях боевики совершили ракетную атаку на Макеевку тоже из РСЗО Himars. Погибла супружеская пара.