Семьям работников погибших на стройке ЖК "Космо" в Тюмени окажут помощь

Семьям погибших, а также пострадавшим работникам на стройке ЖК "Космо" окажут помощь. Такое заявление сделали в компании "ТСК", сообщает РБК.

Также в организации заявили о проведении расследования по факту ЧП, для того, чтобы установить причины произошедшего.

Напомним, сегодня в Тюмени на стройплощадке ЖК "Космо" в Пятом заречном микрорайоне, на ул. Евгения Войнова произошло ЧП - обрушилась конструкция вместе с рабочими. Двое погибли на месте, третий - скончался в больнице. Еще двое госпитализированы с тяжкими травмами.

По факту гибели рабочих на стройке в Тюмени возбуждено уголовное дело.

В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, допрашивают сотрудников предприятия и назначают судебно-медицинские экспертизы. Прокуратура также проводит проверку.