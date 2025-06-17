Мэр Екатеринбурга в лагере "Уральские самоцветы" открыл ФОК

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в компании своего заместителя Константина Шевченко и главы Кировского района Андрея Корюкова побывал в детском лагере "Уральские самоцветы". Гостям показали новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК), они поучаствовали в его открытии.

Лагерь появился в 1968 г. За одну смену он может принять до 378 ребят. В лагере – четыре кирпичных и два быстровозводимых спальных корпуса, медицинский блок, бассейн и прачечная, столовая, футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки, воркаут зоны, пространства для игр в большой и настольный теннис, летняя эстрада, библиотека, помещения для вокальных, танцевальных и других художественных занятий. В 2023 г. практически заново построен бассейн на 20 м (четыре дорожки), организовано искусственное покрытие на линейке, волейбольная и баскетбольные площадки. Построено здание для методического штаба лагеря. В 2024 г. запустят два новых жилых корпуса на 44 места каждый.

Перед открытием физкультурно-оздоровительного комплекса мэру Екатеринбурга кратко показали территорию лагеря. Он зашёл в один из корпусов, осмотрел его, выслушал информацию о планах развития "Уральских самоцветов", которую дал Алексею Орлову Константин Шевченко.

Позже, во время церемонии открытия ФОКа, мэр столицы Урала выразил уверенность, что дружба тех, кто собрался отдыхать в лагере и заниматься спортом в новом комплексе, будет только крепнуть.

Одной из частей торжества стали творческие номера, которые подготовили дети.

Во время общения с журналистами после запуска ФОКа мэр Екатеринбурга отметил, что оздоровительная кампания идёт по плану. В 17 загородных лагерях оздоровят 30 тыс. детей. Всего же за каникулы отдохнут 70 тыс. детей.

"В "Уральских самоцветах" есть три варианта отдыха: 7, 14, 21 день. Первая смена была 21 день, вторая смена, 14-дневная, началась 16 июня. Сегодня мы присутствуем на открытии ФОКа, одного из самых крупных инфраструктурных объектов в лагере. На комплекс направлено 100 млн руб., построили его к летней кампании за семь месяцев. После открытия ФОКа получился хороший круглогодичный лагерь", - сказал Алексей Орлов.

В лагере развита спортивная инфраструктура – есть корт, баскетбольная площадка.

"Есть различные тематики смен. Нынешняя смена – разновозрастная, есть те, кто занимаются спортом и творчеством. Дети перенимают друг у друга навыки, общаются. Место, где расположен лагерь – "Уральская рублёвка" – позволяет полноценно отдохнуть, набраться сил и здоровья перед новым учебным годом. Путёвки в лагеря у нас в наличии есть", - сказал Алексей Орлов.

Мэр Екатеринбурга уточнил, что не каждый город может похвастаться тем, что у него есть сеть загородных лагерей. У столицы Урала она есть, и в этом году на неё потратят 450 млн руб.