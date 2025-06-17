17 Июня 2025
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Образование В России Московская область
Фото: пресс-служба Правительства Омской области

Власти Подмосковья хотят привлечь в регион 100 лучших учителей

В Московской области стартовал проект "ТОП-100 лучших учителей и выпускников педагогических вузов", сообщает региональное министерство образования.
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Отмечается, что власти региона решили усилить кадровую политику в системе образования, делая ставку как на подготовленных специалистов, так и на молодых выпускников высокого уровня. И открыли конкурсный отбор учителей по наиболее востребованным предметам: математика, русский язык и литература, физика, химия, биология, информатика и начальные классы.

Проект предусматривает единовременные выплаты до 1,5 млн рублей опытным педагогам, им гарантируют зарплату от 100 тысяч рублей и компенсацию аренды жилья при переезде в Московскую область. За какую нагрузку гарантируется эта зарплата, не сообщается. Выпускникам педвузов обещают единовременную выплату в размере 500 тысяч рублей и единовременное пособие 150 тысяч. Зарплата гарантируется не ниже 75 тысяч рублей. Аренда жилья также будет оплачиваться регионом.

Претенденты среди выпускников должны иметь не менее двух третей пятерок в дипломе. Учителя с опытом должны проявлять активность в научных конференциях, олимпиадах, педагогических конкурсах и т.п. Что, правда, отнюдь не является гарантией высокого уровня педагога.

В феврале губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что региону "крайне необходимы" учителя по математике, физике, химии, биологии, русскому языку и литературе. С 1 сентября откроются новые школы, куда будут нужны еще около тысячи педагогов. В 2024 году, по его словам, в школы области привлекли 2,3 тысячи педагогов, из них около 1,9 тысячи - из других регионов. То есть Москва и Подмосковье пылесосом вытягивают учителей из других регионов. При этом, по данным Минпроса, учителя Подмосковья в 2024 году в среднем получали 95 тыс. рублей, но за всю нагрузку. В расчете на ставку выходит около 55 тыс. на руки. Однако о повышении зарплат всех учителей региона речь не идет - только о "топовых".

Теги: учителя, школа


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