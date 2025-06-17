Baza: Мужчина поджег себя в отделении банка в Уфе

В Уфе мужчина поджег себя в отделении банка, его мотивы неизвестны, сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, утром он зашел в офис на Менделеева, облил себя горючей жидкостью и поджег. На место вызвали спасателей и скорую. Пострадавший госпитализирован в крайне тяжелом состоянии с ожогами 90% тела и отравлением продуктами горения.

В прошлом году в Москве 50-летний мужчина совершил самоподжог в здании МФЦ на Новоясеневском проспекте. Его успели спасти, хотя пострадавший получил ожоги головы и шеи.