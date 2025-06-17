17 Июня 2025
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

СРЗП предлагает высылать родственников мигрантов, нарушивших закон

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий выдворение родственников мигрантов, совершивших преступление на территории России.
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Глава фракции Сергей Миронов, который является автором инициативы, заявил, что этого решения ждет вся страна. По его мнению, сам факт нарушения российских законов приезжими говорит о том, что они не хотят становиться частью российского общества. Их родственники прекрасно знают, чем они занимаются и по существу покрывают преступников, то есть соучаствуют в преступлении, а значит, тоже должны высылаться из России с запретом на въезд. Чтобы государству не приходилось оплачивать их высылку, каждый мигрант при пересечении границы должен платить специальный сбор.

"Использование "кланового менталитета" для борьбы с преступностью среди иностранцев позволит решить многие застарелые проблемы миграционной политики и сделает нашу жизнь безопаснее", - написал политик.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, выступая на Петербургском международном юридическом форуме, сообщил, что за первый квартал рост преступности среди мигрантов составил 15%. Причем половина преступлений мигрантов – тяжкие и особо тяжкие. Высоким остается и количество половых преступлений, в том числе против детей. Но главное - это наркотики.

"65% преступлений – это оборот наркотических средств, они к нам завозят наркоту", - сказал Бастрыкин.

Теги: мигранты, депортация


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