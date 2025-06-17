СРЗП предлагает высылать родственников мигрантов, нарушивших закон

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий выдворение родственников мигрантов, совершивших преступление на территории России.

Глава фракции Сергей Миронов, который является автором инициативы, заявил, что этого решения ждет вся страна. По его мнению, сам факт нарушения российских законов приезжими говорит о том, что они не хотят становиться частью российского общества. Их родственники прекрасно знают, чем они занимаются и по существу покрывают преступников, то есть соучаствуют в преступлении, а значит, тоже должны высылаться из России с запретом на въезд. Чтобы государству не приходилось оплачивать их высылку, каждый мигрант при пересечении границы должен платить специальный сбор.

"Использование "кланового менталитета" для борьбы с преступностью среди иностранцев позволит решить многие застарелые проблемы миграционной политики и сделает нашу жизнь безопаснее", - написал политик.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, выступая на Петербургском международном юридическом форуме, сообщил, что за первый квартал рост преступности среди мигрантов составил 15%. Причем половина преступлений мигрантов – тяжкие и особо тяжкие. Высоким остается и количество половых преступлений, в том числе против детей. Но главное - это наркотики.

"65% преступлений – это оборот наркотических средств, они к нам завозят наркоту", - сказал Бастрыкин.