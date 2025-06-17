Дмитрий Махонин подал документы для участия в выборах губернатора Пермского края

Действующий губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подал документы для участия в выборах губернатора Пермского края, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого избиркома.

Он стал первым кандидатом, сдавшим документы. Кандидат избирается от партии "Единая Россия". Сейчас Махонин может открыть специальный избирательный счет и приступить к сбору подписей муниципальных депутатов в поддержку своего выдвижения.

Вторым кандидатом стала Людмила Караваева, выдвинутая региональным отделением политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость". Людмила Караваева также открыла специальный избирательный счет кандидата.

По данным из открытых источников, Людмила Караваева в прошлом работала педагогом, в 2011 году ей было присвоено звание Заслуженного учителя РФ, имеет звание Ветерана труда, работала в МОУ Конзаводская СОШ имени В.К. Блюхера.

Прием документов на регистрацию кандидатов продлится с 25 по 30 июля. Процедура выдвижения кандидатов завершится 4 июля.

Напомним, от партии ЛДПР планируют выдвинуть депутата заксобрания Олега Постникова, от партии КПРФ - Ксению Айтакову. Документы кандидаты пока не подали.