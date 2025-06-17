СМИ: Вблизи Ормузского пролива горят суда

У побережья Ирана в Оманском заливе вблизи Ормузского пролива горят три судна, сообщает Press TV.

Иранский телеканал публикует карту NASA, на которой приводится информация о трех пожарах в этом районе.

По информации Marinetraffic в Оманском заливе столкнулись два нефтяных танкера под флагами Либерии и Антигуа и Барбуда.

Напомним, через Ормузский пролив проходит главный маршрут для экспорта нефти и газа из стран Персидского залива.

После атаки Израиля на Иран иранские официальные лица намекнули на возможность закрытия Ормузского пролива, это заявление спровоцировало резкий скачок мировых цен на сырую нефть.