17 Июня 2025
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Общество Омская область
Фото: омскийрайон.рф

В Омском районе в разгаре сезон работ по благоустройству поселений

Так, в дачном поселке Чернолучинский приступили к обязательному в летний сезон покосу травы. 14 июня эти работы проводили на обочинах дорог вдоль улиц Курортная, Сосновая, Пионерская и Торговая. Также в порядок привели и территорию вокруг кладбища. В общей сложности на выполнение этой задачи ушло 5 часов рабочего времени.

Траву обкосили и в Богословском сельском поселении. На неделе с 9 по 15 июня рабочие постарались охватить все населенные пункты.

(2025)|Фото: омскийрайон.рф

В самой Богословке траву с обочин дорог косили на улицах Гагарина, Зеленая, Нижняя, 2-я Нижняя, Нагорная, Речной переулок, Ленина. В селе Ульяновка - на Объездной, Магистральной, Центральной, Кооперативной, Клубной и Солнечной. Станция Густафьево – улицы Станционная и Северная. Деревня Травкино – Лесная, Дачная и Южная. Новомосковка – Луговая, Дачная, Садовая, Центральная, Мира, Набережная, Юбилейная, Въездная, Степная, Интернациональная. В деревне Прудки покос производили на улице Лесной.

В Пушкинском поселении рабочие проводили грейдирование. 10 и 11 июня спецтехника работала на грунтовых дорогах в Ракитинке и Давыдовке. Выравнивание дорожного полотна на сегодняшний день продолжается в селе Пушкино. Как сообщил глава поселения Андрей Дементьев, грейдирование будет проводиться и далее регулярно, по мере необходимости.

(2025)|Фото: омскийрайон.рф

Осуществлялись работы по грейдированию и в Магистральном, точнее – в деревне Зеленое поле на Волгоградской, Братской и Купеческой. Одновременно с грейдированием, как рассказали в администрации поселения, было проведено формирование ливневых канав.

(2025)|Фото: омскийрайон.рф

Напомним, вопросы по проведению перечисленных работ поступали в а администрацию Омского района через систему «Платформа обратной связи». При этом обратившимся гражданам предоставляются оперативные ответы. Заявители неоднократно выражали благодарность за оперативность и результативность обратной связи.

Теги: омский район, обкос травы, грейдирование, обратная связь


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