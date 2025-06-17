17 Июня 2025
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Общество Томская область
Фото: t.me/mazur_70

Владимир Мазур: Более 246 тысяч жителей Томской области отдали свои голоса за преображение общественных пространств

По итогам голосования за объекты благоустройства стало известно, что более 246 тысяч жителей Томской области отдали свои голоса за преображение парков, сквером и других общественных пространств.

"Всероссийское голосование за территории, которые будут благоустроены по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году, завершилось 12 июня. В нём приняли участие больше 16 миллионов россиян, а Томская область вошла в число самых активных регионов страны – об этом сообщил вице-премьер Марат Шакирзянович Хуснулли", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Владимир Мазур.

(2025)|Фото: t.me/mazur_70

В Томской области на голосование был представлен 61 проект благоустройства. Голосовать можно было как за сами территории, так и за дизайн-проекты ранее выбранных пространств.

Самыми активными по голосованию муниципалитетами стали: Томск – больше 141 тысячи голосов, Северск – больше 36 тысяч голосов, Стрежевой – свыше 9 тысяч голосов, Колпашевский район – почти 8 тысяч голосов, Асиновский район – почти 7,5 тысячи голосов

Также участвовали и жители Александровского, Каргасокского, Молчановского, Первомайского, Парабельского, Тегульдетского районов и города Кедрового.

В итоге в голосовании по выбору территорий на 2026 год жители Томской области отдали предпочтение следующим объектам: сквер по ул. Яковлева, 35 в Томске (почти 9 тысяч голосов); спортивная площадка по ул. Сибирской, 102/3 в Томске (больше 5 тысяч голосов); сквер на ул. Бердской, 9-13 в Томске (больше 5 тысяч голосов); территории на Окунёвом озере в Стрежевом (больше 2,6 тысячи голосов); привокзальная площадь в селе Молчаново (больше 2,5 тысячи голосов).

Владимир Мазур поблагодарил земляков за неравнодушие и активность в голосовании за преображение родных городов и сёл.

(2025)|Фото: t.me/mazur_70

Также в разгаре сейчас благоустроительный сезон-2025.

"В этом году по всей области приведем в порядок больше 40 территорий. Строительному блоку областной администрации и главам муниципалитетов поручаю быть на постоянной связи с подрядчиками, держать на контроле сроки и качество работ", - подчеркнул Владимир Мазур.

Теги: голосование, благоустройство, владимир мазур, скверы, парки


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