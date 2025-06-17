Трамп надеется, что ядерную программу Ирана "уничтожат задолго до" вмешательства США

Президент США Дональд Трамп ожидает, что иранская ядерная программа будет уничтожена "задолго до" вмешательства Вашингтона в конфликт между Ираном и Израилем, если оно потребуется.

Таким образом американский лидер ответил на вопрос относительно того, поможет ли прямое участие США в конфликте ликвидировать ядерные объекты Ирана, передает ТАСС.

Ранее Трамп призвал Израиль и Иран заключить соглашение. Он выразил уверенность, что стороны достигнут мира совсем скоро. Он напомнил о своем участии в разрешении конфликтов между другими государствами. Также американский президент указал, что Иран должен начать переговоры немедленно, пока еще не "слишком поздно".