В Тюмени трое рабочих погибли на стройке элитного ЖК

В Тюмени на стройплощадке ЖК "Космо" в Пятом заречном микрорайоне, на ул. Евгения Войнова произошло ЧП - обрушилась конструкция вместе с рабочими. Двое погибли на месте, третий - скончался в больнице. Еще двое госпитализированы.

По данным прокуратуры региона, во время строительных работ с высоты 12 этажа рухнула выносная площадка с двумя рабочими и грузом. Конструкция упала на рабочих, которые стояли внизу. Два человека погибли на месте, трое были госпитализированы.

Прокуратура округа по поручению прокуратуры Тюменской области организовала проверку соблюдения законодательства об охране труда и производственном травматизме. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту следственными органами, поставлены на контроль.

В СКР сообщили Накануне.RU, что по факту гибели рабочих на стройке в Тюмени возбуждено уголовное дело. В ведомстве уточнили, что один из погибших работников находился на конструкции, а другой внизу. При этом в ведомстве уточнили, что третий работник погиб в больнице, несмотря на усилия врачей. Двум пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, допрашивают сотрудников предприятия и назначают судебно-медицинские экспертизы.