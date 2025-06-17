Экс-мэру Дегтярска Пильникову вынесли приговор: 10 лет "строгача"

Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор бывшему мэру Дегтярска Вадиму Пильникову, признав виновным в трех эпизодах получения взяток в крупном и особо крупном размерах (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима сроком на 10 лет и запрета занимать должности на госслужбе на 7 лет. Автомобиль "Ауди", фигурировавший в деле в качестве взятки, конфискован в собственность государства.

Приговор вынесен по совокупности преступлений. Бывшего чиновника признали виновным по всем трём статьям.

В срок отбывания наказания зачтут время содержания под стражей с 5 декабря 2024 по 7 февраля 2025 из расчёта один день содержания под стражей за один день в колонии, а также время нахождения под домашним арестом с 8 февраля 2025 по 16 июня 2025 из расчёта 2 дня нахождения под домашним арестом за один день в колонии.

Адвокат Пильникова Борис Родин заявил журналистам, что не ожидал такого жесткого приговора. Будет ли защита обжаловать его, станет понятно после получения копии приговора из суда

Напомним, преступления были совершены в 2020-2024 годах: глава Дегтярска получил от представителя коммерческой организации и от одного из подчиненных деньги и автомобиль на общую сумму более 14 млн руб. При этом сторона защиты утверждала, что взяткой был не автомобиль, а услуга по его пользованию. Что касается еще одного эпизода - взятки в 4,4 млн рублей от главы строительной компании, то сторона защиты заявила, что не согласна с размером суммы, утвержденной в материалах дела.

Гособвинение запросило для Пильникова 11 лет колонии, а также запрет на работу на госслужбе на 12 лет. Защита же попросила суд дать условный срок, сославшись на пятерых детей и трех внуков экс-мэра, один из которых тяжело болен.

"Полностью раскаиваюсь в содеянном, - сказал Пильников в своем последнем слове. - У меня было время осознать, что, несмотря на то, что были сложные обстоятельства, в том числе с финансами, затруднительным положением из-за болезней близких родственников и необходимостью им помогать, мне надо было действовать по-другому. Но на тот момент, я не знаю, по каким стечениям обстоятельств, я совершил этот проступок, в чем полностью раскаиваюсь", - сказал Пильников в своем последнем слове.