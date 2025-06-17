В Госдуме предложили продавать секс-игрушки только по рецепту

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал запретить в России продажу секс-игрушек без рецепта врача.

Парламентарий предложил приравнять товары интимного назначения к медицинским изделиям. "Если это что-то необходимое для человека, пускай врач выписывает рецепт на эти "аксессуары", если он считает, что у человека есть какое-то расстройство, которое не позволяет ему иметь нормальную функцию", - цитирует Милонова "Абзац".

Он выразил мнение, что такие товары вредны и развращают общество. "Это снижает в том числе уровень рождаемости и негативно сказывается на ценностях в обществе", - заявил Милонов.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, материнства и детства Татьяна Буцкая ("Единая Россия") заявила о недопустимости бездетной интимной жизни для российских девушек и юношей. По ее мнению, после начала половой жизни не должно проходить 15 лет до рождения девушкой ребенка. Также Буцкая выступила против брачных контрактов, отметив, что «это вообще не про наши традиционные ценности".