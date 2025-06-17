17 Июня 2025
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Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

"Атомстройкомплекс" украсит Екатеринбург гигантской галькой

В скором времени на улицах Екатеринбурга может появиться гигантская галька. Такой проект благоустройства представила компания "Атомстройкомплекс", которая наладила производство на своем местном заводе "Берит".

Гладкие камни весом от 150 до 650 кг не только приблизят уральскую столицу к образу курортного города, но и будут выполнять функцию необычной уличной мебели - скамеек и столиков. Натуральный состав и высокая прочность устойчивы к проделкам вандалов, морозам, жаре, а большой вес не позволит украсть элемент благоустройства. Более того, специальная технология обработки поверхности способствует более длительному сохранению эстетичного внешнего вида. Прочность и морозостойкость изделий проверяется в заводской лаборатории.

Эскиз проекта благоустройства Екатеринбурга гигантской галькой(2025)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"Совместно с институтом комплексного проектирования "АТОМ" мы разрабатываем линейку прочных современных малых архитектурных форм, которые в первую очередь будут применяться на объектах "Атомстройкомплекса" – как жилых домах, так и объектах социальной инфраструктуры, например, школах, – говорит управляющий директор завода "Берит" Валентин Третьяков. – Оснащение завода, модернизированное в рамках нацпроекта "Производительность труда", позволяет выпускать широкую линейку изделий из архитектурного бетона, без использования лакокрасочного покрытия. Мы применяем только натуральное сырье, качество которого подтверждено лабораторно; необходимую форму и фактуру изделий обеспечиваем применением специальной опалубки и технологии полировки".

Эскиз проекта благоустройства Екатеринбурга гигантской галькой(2025)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Идея наладить производство гигантской гальки принадлежит посетителям выставки 100+ Technobuild -2024. Тогда же завод представил горожанам свою декоративную продукцию. Уже сейчас малые архитектурные формы уральского производства поставляют за пределы Свердловской области, для благоустройства как частных, так и муниципальных территорий.

Теги: Екатеринбург, Атомстройкомплекс, галька, благоустройство


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