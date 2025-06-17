В Югре в пожаре погибли четыре человека

В Югре четыре человека погибли во время пожара в деревне Семейка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции региона.

Женщина с травмами различной степени тяжести госпитализирована.

Сообщение о пожаре в полицию поступило утром, 16 июня. Во время тушения жилых вагончиков были обнаружены тела четырех человек. Также установлено, что двое из погибших являются участковыми уполномоченными полиции МОМВД России "Ханты-Мансийский", которые на обслуживаемом участке местности проводили мероприятия по профилактике незаконного оборота оружия.

В настоящее время полицейскими совместно со следственными органами проводится проверка, направленная на установление причин и обстоятельств произошедшего.