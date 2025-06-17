На Среднем Урале завершился паводок

В Свердловской области завершился паводок, сообщает пресс-служба регионального МЧС. За последние сутки шесть низководных мостов на территории Слободо-Туринского и Байкаловского муниципальных районов, а также Туринского муниципального округа были освобождены от воды.

На сегодняшний день сообщение восстановлено с 16 населенными пунктами, затоплений в ближайшее время не прогнозируется.

Неизменной пока остается остается ситуация с низководным мостом, из-за затопления которого до сих пор ограничено транспортное сообщение с селом Яр.

Напомним, ранее уральский полпред президента Артем Жога призывал уделить особое внимание ситуации с паводками.