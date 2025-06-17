Более 75 километров береговой линии Енисея очистили от нефтепродуктов

Более 75 километров береговой линии очистили от нефтепродуктов на Енисее в Красноярском крае после ЧП с судном.

Как сообщил глава Казачинского района Юрий Озерских в своем Telegram-канале, отходы временно размещают в специальные герметичные емкости и бочки на берегу. После завершения сбора контейнеры отправятся на барже в специализирующуюся на сепарации опасных отходов организацию.

Вода с остатками нефтепродуктов, изъятая из боновых ограждений вокруг затопленного судна, закачивается в танкеры специального судна «Эколог-1». Оно перевезет ее в поселок Ермолаево для дальнейшей переработки.

"Предварительно известно, что затраты на утилизацию понесет владелец пострадавшего судна", - добавил Озерских.

Напомним, 8 июня на Казачинских порогах речное судно получило пробоину и село на мель. По предварительным данным, в Енисей попало около 30 т дизельного топлива.

На территории района введен режим чрезвычайной ситуации. Несмотря на принимаемые меры, нефтяное пятно достигло берегов Пискуновки и Момотово. Местные власти заявляли, что угрозы для жителей района нет. Однако существует опасность для местной флоры и фауны.

Нефтяная пленка растянулась по реке Енисей на 30 километров от места, где судно получило пробоину и село на мель, сообщила администрация Казачинского района.