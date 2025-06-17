В Пермском крае организация незаконно разводила диких животных: медведей, кабанов и барсуков

В Пермском крае местная организация охотников и рыболовов незаконно разводила диких животных: медведей, кабанов и барсуков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Животные содержались в полувольных условиях. Разрешения на содержание и разведение у организации не было.

По результатам проверки исполняющему обязанности председателя общества внесены представления, по результатам рассмотрения которых приняты меры к оформлению документов. Между тем, нарушения не были устранены в полном объеме.

В связи с этим в суд направлено исковое заявление с требованием обязать общественную организацию охотников и рыболовов прекратить содержание и разведение диких животных в полувольных условиях в отсутствие необходимых разрешительных документов.

Решением Ординского районного суда Пермского края требования прокурора были удовлетворены. Фактическое исполнение судебного акта будет проконтролировано.