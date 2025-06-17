Израиль сообщил о ликвидации нового начальника Генштаба иранских ВС

Армия Израиля сообщила о ликвидации нового начальника Генштаба иранских вооруженных сил Али Шадмани.

В заявлении говорится, что после получения точных разведывательных данных ночью истребители ВВС атаковали штаб-квартиру в центре Тегерана, передает РИА Новости.

Шадмани сменил на посту начальника Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, убитого в ночь на 13 июня.

Напомним, 13 июня Израиль ударил по ядерной и военной инфраструктуре Ирана. Огонь стал частью операции "Нация львов". По заявлению ЦАХАЛ, убиты трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба. Взрывы прогремели на иранском ядерном объекте в Натанзе.