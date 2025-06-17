Жительница Нижнего Тагила погибла из-за операции, проведенной хирургом в домашних условиях

Жительница Нижнего Тагила умерла из-за операции, которую хирург провел ей в домашних условиях. О трагедии Накануне.RU рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Обвиняемым по делу выступает врач-хирург частного медицинского учреждения и по совместительству врач-хирург хирургического отделения в государственном учреждении здравоохранения Свердловской области 1969 г.р. По версии следствия, в ноябре прошлого года к нему, за оказанием ей медицинской помощи в домашних условиях, обратилась потерпевшая 1978 г.р. с асцитом, являющимся осложнением цирроза печени.

По месту жительства потерпевшей, врач, со слов пациентки, собрал анамнез заболевания, после чего было принято решение провести хирургическую операцию прямо дома.

"Проявив преступную небрежность, обвиняемый провел пациентке хирургическую инвазивную манипуляцию – лапароцентез в антисептических условиях через доступ в брюшную полость. Используя не установленный в ходе следствия острый предмет, хирург нанес проникающее ранение живота с повреждением мягких тканей передней брюшной стенки и брюшины с полным пересечением околопупочной вены на фоне цирроза печени, что осложнилось массивной кровопотерей", - рассказали в прокуратуре.

Только через сутки врач установил признаки внутреннего кровотечения, с которым обратился в ГБУЗ Свердловской области "Городская станция скорой медицинской помощи города Нижний Тагил" для экстренной госпитализации пациентки. В тот же день ей была оказана экстренная медицинская помощь, однако спасти женщину не удалось.

Врачу предъявили обвинение по ч. 2 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Свою вину он признал частично. Уголовное дело уже направлено в Ленинский районный суд Нижнего Тагила для рассмотрения по существу.