Алексей Вихарев вместе со своими волонтерами привели в порядок сквер у горбольницы №23

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев вместе с активистами своего волонтерского центра привели в порядок сквер у горбольницы №23. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.

"Поддержка здравоохранения и помощь медработникам - важная задача развития нашего региона. Об этом напомнил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, поздравляя медработников с недавним профессиональным праздником. Присоединяемся!" - написал депутат.

Площадь сквера составляет более 6 тыс. га. Алексей Вихарев решил взять нагрузку по благоустройству сквера на себя, а потому каждый сезон он с волонтерами проводят там субботники: зимой - чистят дорожки от снега, а летом - косят траву. Сэкономленные на уборке средства бюджетное учреждение направляет на покупку медикаментов и техники, а также повышение качества обслуживания.