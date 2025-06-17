Долг по кредиту экс-замглавы Минобороны Иванова составляет 175 млн рублей

Долг по банковскому кредиту бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, на чьем банкротстве настаивает ПСБ, составляет 175 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на адвоката Дениса Балуева.

После развода и раздела имущества у Иванова осталась квартира на Поварской улице площадью 300 кв. метров. Эту квартиру оценил ПСБ и под ее залог выдал кредит в размере 175 млн рублей. На эти деньги был куплен дом в подмосковных Раздорах с участком. Из-за ареста всего имущества и счетов Иванова кредит перестал обслуживаться. В результате ПСБ обратился в Арбитражный суд Москвы с просьбой начать процедуру банкротства бывшего замглавы Минобороны.

15 марта сообщалось, что суды и органы следствия наложили обеспечительные меры в рамках уголовного дела в отношении Иванова на его имущество и активы семьи общей стоимостью более 2,5 млрд рублей.

Тимур Иванов был задержан 23 апреля 2024 года на рабочем месте в Минобороны РФ. В июне он был освобожден от должности. Всего в отношении экс-заместителя министра обороны возбуждено три уголовных дела.

Ранее стало известно, что Хамовнический суд направил уголовное дело Иванова о растрате и выводе более 4 млрд рублей из банка "Интеркоммерц" в Мосгорсуд, где оно будет рассмотрено в закрытом режиме. Суд удовлетворил ходатайство в связи с тем, что в материалах есть секретный документ, содержащий государственную тайну.