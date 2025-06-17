В Кузбассе из-за электросамоката чуть не сгорел многоквартирный дом

В Новокузнецке электросамокат стал причиной эвакуации жильцов многоквартирного дома.

ЧП произошло в одной из квартир многоэтажного дома.

"Из-за короткого замыкания электропроводки произошло воспламенение. Сотрудники МЧС России из задымленного подъезда спасли 6 человек, из них 2 детей. Огонь на 9 квадратах потушили 19 специалистов и 5 единиц техники", - сообщили в министерстве.

В МЧС напомнили, что электросамокаты чаще всего оснащены литий-ионными аккумуляторами, которые можно потушить только при полном погружении в воду. Поэтому оставлять такие батареи на зарядке без внимания, на ночь строго противопоказано.