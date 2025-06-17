О завершении посевной в Томской области сообщил губернатор Владимир Мазур

"Посевная в нашей области завершилась!", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Томской области Владимир Мазур.

Томские аграрии засеяли яровыми свыше 180 тысяч гектаров, из которых 134 тысячи – зерновыми и зернобобовыми. Также с регионе завершен сев рапса, кукурузы и однолетних трав, которые пойдут далее на заготовку кормов сельскохозяйственным животным.

"Труженики села приступили к ежедневному мониторингу состояния посевов и профилактическим мероприятиям, которые повышают урожайность, а значит – экономическую устойчивость хозяйств, достаток в семьях селян", - отметил Владимир Мазур.

Как пояснил заместитель начальника департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Александр Савенко, из-за ранней весны сроки посевной, также как и сроки заготовительных работ, были сдвинуты на 10 дней.

«В этом году мы раньше обычного начали посевные работы, также раньше началась и кормозаготовка. Травостой в полях отличный, техника подготовлена, запас ГСМ достаточный. У нас есть все предпосылки для того, чтобы провести кормозаготовительную кампанию в установленные сроки,» - отметил Александр Савенко.

Губернатор Томской области поблагодарил всех сотрудников АПК региона за работу на благо отрасли и по решению задачи обеспечения продовольственной безопасности жителей области.