Правительство уменьшит размер выходного пособия

С 1 сентября 2025 года выходное пособие будет уменьшено. Правительство приняло постановление "Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы", которое содержит новый порядок расчета.

До настоящего времени выходное пособие считалось путем умножения среднего дневного заработка на фактическое количество рабочих дней по производственному календарю в периоде, который подлежит оплате. Теперь же средний дневной заработок будет умножаться на среднее количество рабочих дней, приходящихся на один месяц в году. В случае учета рабочего времени средний часовой заработок будет умножаться на среднее количество рабочих часов, приходящихся на один месяц.

Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб признает: размер выходного пособия уменьшится. Сейчас среднее количество календарных дней в месяце - 29,33 (всего 352 в году). И вместо него будет другой множитель - количество рабочих дней. Например, в 2025 году их 247, то есть множитель уменьшится до 20,58. Снижение составит целых 30%.

Это сделано из-за того, что выходное пособие превышает среднемесячную зарплату. При этом расчет среднего заработка останется прежним: это средняя фактически начисленная зарплата за предыдущие 12 календарных месяцев с учетом всех выплат - премий, надбавок, доплат и т.д. Разные социальные выплаты в виде матпомощи, оплаты питания, проезда и т.п. не считаются.