СМИ: Иран, возможно, начал перекрывать Ормузский пролив

Ряд экспертов не исключает, что Иран начал перекрывать Ормузский пролив. На это могут указывать косвенные признаки. Так, иранский телеканал PressTV сообщил, что на трех нефтяных танкерах в Оманском море произошел пожар, когда они приблизились к Ормузскому проливу. Ранее Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявило, что получило несколько сообщений об увеличении электронных помех в водах Ормузского пролива.

Ормузский пролив является важнейшей мировой энергетической артерией – через него проходит до 30% мировых поставок СПГ и до 20% глобального экспорта нефти и нефтепродуктов. Больше половины этого объема приходится на Индию и Японию. После атаки Израиля на Иран иранские официальные лица намекнули на возможность закрытия Ормузского пролива, и это заявление спровоцировало резкий скачок мировых цен на сырую нефть.

Существует альтернативная возможность транспортировать нефть из Персидского залива – по трубопроводам, но их совокупная мощность составляет всего около четверти от объема, перевозимого через пролив. Зависимость рынка СПГ от Ормузского пролива еще выше. Весь экспорт из Катара, второго по величине в мире экспортера СПГ, и ОАЭ должен проходить через этот пролив.