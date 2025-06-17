Премьер Израиля: Убийство Хаменеи завершило бы конфликт с Ираном

Ликвидация верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи приблизит завершение военного конфликта, заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Это не приведет к эскалации конфликта, а положит ему конец", — сказал Нетаньяху в интервью ABC News.

Так израильский премьер прокомментировал сообщения СМИ о том, что президент США Дональд Трамп якобы отверг план по ликвидации Хаменеи, опасаясь эскалации.

На вопрос о том, может ли Израиль совершить нападение на верховного лидера, Нетаньяху ответил, что Израиль "делает то, что должен", пишет "Газета.ру".

14 июня неназванный израильский чиновник заявил газете The Wall Street Journal, что Али Хаменеи рассматривается Израилем как потенциальная цель для уничтожения.

15 июня агентство Reuters, ссылаясь на слова двух американских чиновников, сообщило, что президент США Дональд Трамп "наложил вето" на план Израиля по убийству верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Вместе с тем, глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби назвал сообщение Reuters "фейком из страны фейков".