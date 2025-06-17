17 Июня 2025
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Фото: пресс-служба ПАО &quot;ВымпелКом&quot;

В Госдуме поддержали контроль за гаджетами детей

Совет законодателей одобрил инициативу питерского депутата Андрея Рябоконя, который предложил устанавливать программы родительского контроля на гаджетах. Он в целом поддержан и рекомендован к доработке и внесению в Госдуму.
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Как сообщалось ранее, Рябоконь считает необходимым ограничить время пребывания детей в гаджетах и контролировать контент, с которым они взаимодействуют. Он приводит данные, что около 40% родителей отмечают конфликты из-за онлайн-жизни ребенка. Чаще всего это связано как раз с чрезмерным погружением в сеть.

"Из-за неконтролируемой, порой безлимитной увлеченности несовершеннолетних россиян гаджетами и социальными сетями наша страна рискует потерять будущие поколения. Набат бьют уже большинство педагогов и детских психологов", - сказал депутат.

Законодатели согласны с актуальностью проблемы, но требуют четко прописать механизм контроля, иначе законопроект потеряет смысл. Председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский говорит, что идея хорошая, но как контролировать детей - пока неясно.

В 2024 году Минздрав РФ издал рекомендации по использованию гаджетов детьми. Они достаточно строгие. Суммарная продолжительность работы с электронными устройствами, оборудованными экранами, не должна превышать 2,5 часа в день даже для старшеклассников, а для более младших возрастов и того меньше. Кроме того, привыкание к гаджетам приводит к отупению, когда ребенок уже не может думать, а жаждет нажать на кнопку, чтобы появился готовый ответ. При этом, по всем опросам, среднее время пребывания детей в сети намного превышает рекомендованное Минздравом.

Теги: гаджеты, дети


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