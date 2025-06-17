Правительство поддерживает лишение гражданства при уклонении от воинского учета

Правительственная комиссия одобрила законопроект председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, предлагающего лишать российского гражданства, если человек не встал на воинский учет, пишут "Ведомости".

Издание отмечает, что ранее в "Положение о воинском учете" были внесены поправки, которые предусматривают лишение приобретенного гражданства в случае уклонения от постановки на воинский учет.

В мае 2025 года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказывал, что иностранные граждане активно используют заключение контракта с Минобороны РФ, чтобы получить российское гражданство. Но еще больше новоиспеченных россиян избегают не то, чтобы службы в зоне СВО, а вообще постановки на учет в военкомате.

"Мы отловили уже 80 тыс. граждан РФ, не вставших на учет в военкомате. Поставили их уже на воинский учет. И уже 20 тыс. граждан РФ, получивших гражданство такое, находятся на передовой. Вот что им не живется на родине?" – рассказал Бастрыкин, выступая на Петербургском юридическом форуме.