Свердловчанина с ВИЧ, ошибочно признанного СОЧем, полгода не хотят "увольнять" из воинской части

ВИЧ-инфицированного жителя Среднего Урала уже семь месяцев не могут "уволить" с СВО. Его признали "самовольно оставившим часть" (СОЧ), а на бумаге уралец все еще числится на военной службе, из-за чего не может устроиться на работу. Об этом в своих социальных сетях рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

Ранее Накануне.RU сообщало подробнее об этой истории. Осенью 2022 года мужчину мобилизовали, однако, по словам родных, в воинской части он пробыл всего сутки, пока не предоставил справку с диагнозом ВИЧ. После этого уралец отправился домой, где два года официально работал, ни от кого не скрываясь. Летом на почту пришло письмо от Минобороны, в котором была изложена абстрактная информация о прекращении выплат денежного довольствия СОЧ. Призывов, обвинений или указаний в письме не было, а выплат мужчина и не получал. Тогда свердловчанин отправился в военкомат, но вместо разъяснений, его сразу же направили в ближайшую воинскую часть с пометкой, что он СОЧ.

Тогда в дело вмешался Иванов и военная прокуратура, которая, казалось бы, расставила все на свои места. Однако накануне к депутату снова обратилась семья уральца. По их словам, уже семь месяцев его не могут уволить из воинской части. Чтобы военком поставил в военный билет печать, подтверждающую, что уралец теперь гражданский, ему необходим приказ командира воинской части об исключении этого человека из списков личного состава. Такой приказ отсутствует, потому что в свое время человек не был зачислен в списки. "Видимо не успели или забыли", - отмечает депутат.

Взять на себя ответственность и издать приказ "задним числом" никто не решается, из-за чего выходит замкнутый круг. Уралец до сих пор числится как военнослужащий - на работе у Минобороны, а потому официально устроиться на обычную работу, чтобы семью прокормить у него не выходит.

"Готовлю повторный запрос в надзорное ведомство. Все понимаю, бывают бюрократические накладки. Но меру тоже надо знать. Потому что в этой конкретной истории неразбериха с документами нарастает как снежный ком. Например, что там с его денежным довольствием? По словам супруги мужчину ставили только на котловое довольствие. То есть кормили, но не платили. Сейчас, кстати, тоже никаких выплат не получает. И работать не может", - рассказал Иванов.