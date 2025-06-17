Зеленский сменил командующего ВСУ на Донецком направлении

Зеленский сменил Александра Тарнавского на должности командующего группировкой войск "Донецк" на Виктора Николюка, пишут украинские СМИ. Тарнавский будто бы сам попросил о своей отставке из-за проблем со здоровьем.

Именно на этом направлении российские войска продвигаются быстрее всего, а украинские боевики отступают. Тарнавский пробыл командующим всего полгода - с декабря прошлого года, когда сменил Александра Луценко. Как и сейчас, это связывалось всеми экспертами с неудачами украинской группировки на фронте. Летом 2023 года Тарнавский также руководил основной частью украинского наступления в Запорожской области, потерпевшего неудачу.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска улучшают свои позиции и продвигаются к западу и северу от Донецка. И создают необходимый плацдарм для более выгодного охвата и освобождения Красноармейска. Также появились сообщения, что украинский фронт шириной около 40 км почти "посыпался" на Донецком направлении.

