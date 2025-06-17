В Тюменской области шестой день продолжаются сбои в работе мобильного интернета

В Тюменской области шестой день продолжаются сбои в работе мобильного интернета, передает корреспондент Накануне.RU.

Власти региона сообщили, что ограничения мобильного интернета наблюдаются с 12 июня 2025 года по независящим от региональных органов власти и операторов связи причинам.

В информационном центре правительства Тюменской области отмечают, что ограничения на работу интернета были введены в целях безопасности граждан. Стационарный интернет и сети WI-FI работают в штатном режиме.

Как только обстановка позволит, доступ к мобильному интернету будет восстановлен.