Трамп назвал телеведущего Такера Карлсона "чокнутым"

Президент США Дональд Трамп вступил в конфликт с еще одним своим некогда горячим сторонником – телеведущим Такером Карлсоном.

Ранее Карлсон заявил, что Израиль наносит удары по Ирану при непосредственном участии США и с позволения Трампа. Он призвал президента Америки отказаться от эскалации ситуации на Ближнем Востоке, предупредив, что, в противном случае, конфликт может привести к концу президентства Трампа.

В своей соцсети Трамп написал сегодня: "Кто-нибудь скажите, пожалуйста, чокнутому Такеру Карлсону, что ИРАН НЕ МОЖЕТ ИМЕТЬ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ!"